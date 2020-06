Le prince charmant n'existe pas

Quelle petite fille n'a pas rêvé un jour à la venue du prince charmant ? Au fil de la vie, le rêve va se transformer en attente de l'homme idéal, un être paré de tous les atours - beauté, intelligence, humour... Un homme capable de vous comprendre, de vous parler, et de vous aimer à la folie. Un jour c'est le coup de foudre, on a enfin trouvé la perle rare : hélas, le conte de fée se transforme en cauchemar ! Dans "Tout ce que je sais de l'amour" (éd. Stock), Michela Marzano livre un récit très personnel sur les écueils de la passion amoureuse et la quête illusoire du prince charmant.



Sortir du mythe du prince charmant

L'image du prince charmant, "c'était ça pour moi l'image de l'amour", confie Michela Marzano. "Pendant longtemps c'est à cause de ça aussi que je n'ai pas pu croiser le regard de celui qui aurait pu me faire découvrir ce qu'est l'amour." L'anorexie, dont a souffert la philosophe, n'était que le symptôme d'une "quête d'amour" et une "tentative de correspondre exactement aux demandes des autres", y compris des hommes.

Ce qui l'a aidée à sortir du mythe du prince charmant, de cette vision idéalisée de l'amour, et de sa quête éperdue de "reconnaissance", c'est d'abord une psychanalyse, qui a duré presque 20 ans. Puis sa rencontre avec Jacques : à ce moment elle avait "compris que [sa] valeur ne dépendait pas du regard des autres". Et elle a trouvé chez celui qui est devenu son mari, "le regard d'un homme qui ne me jugeait pas et qui ne [lui] demandait pas d'être une autre".

Pourquoi croyons-nous au prince charmant ?

On croit que l'être aimé est celui qui va combler le vide que nous avons en nous, ce "quelque chose d'absent qui nous persécute", comme le décrit Camille Claudel. Or, ce quelque chose d'absent est "la marque de la condition humaine", selon la philosophe. "Il ou elle ne peut être là pour combler ce vide : il peut nous aider à le traverser."

Tout part de l'image du lien maternel ou paternel. "On passe sa vie à essayer de reproduire cette fusion-là, en essayant de vivre quelque chose de symbiotique avec l'autre."

ce qui est en jeu dans la relation amoureuse

"L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas”, a dit Jacques Lacan. Une façon de dire que dans la relation amoureuse, on essaie toujours de donner à l'autre ce que nous aimerions recevoir de lui. "Dans l'amour on ne fait que donner ce que l'on a pas : son manque, ses faiblesses, ses limites : et l'amour est là, il grandit au fur et à mesure qu'il y a une reconnaissance progressive de ces faiblesses-là, de ces limites-là et de tout ce que l'on n'a pas."

Émission d'archive diffusée en octobre 2014