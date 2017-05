Le sommeil, un vrai bonheur

"Les Français dorment de moins en moins et de plus en plus mal", nous dit Antoine Hardy. Depuis le 10 avril 2017, le Stilnox, l'un des somnifères les plus vendus en France, a un statut de stupéfiant. "Il sera plus difficile à prescrire, et c'est tant mieux nous disent les médecins", témoigne Agnès Duperrin, du magazine Notre Temps, qui consacre un important dossier à la question dans son numéro de juin 2017.



"Notre sommeil dépend des autres."

Horaires de travail, conditions de logement, nuisances sonores, pollution lumineuse... Le sommeil est un sujet de société. Pour alerter les pouvoirs publics, le think tank Terra Nova a publié en 2016, une enquête Retrouver le sommeil, une affaire publique. Antoine Hardy qui en est l'un des auteurs, nous apprend que les Français sont les champions de la consommation de somnifères. En 2012, 131 millions de boîtes de médicaments contenant du benzodiazépine ont été vendues en France - le benzodiazépine est une molécule utilisée dans le trouble du sommeil et de l'anxiété.



insomnie, pas de fatalité

On ne dort par de la même façon à six, 50 ou 80 ans. Plus on avance en âge, plus les troubles du sommeil sont fréquents. Et les besoins physiologiques ne sont pas les mêmes. Cela est bon de le savoir car l'insomnie est souvent sujet d'inquiétude pour ceux qui en souffrent. "À tout âge, y compris quand on prend des somnifères depuis 20 ans on peut s'en sevrer et retrouver de belles nuits", explique la journaliste de Notre Temps.



vivre avec son insomnie

"Quand je me couche je sais que je vais me réveiller 60 minutes plus tard." Le franco-américain Basil Carmody a derrière lui une longue carrière de consultant en management. Les présentations client ont souvent perturbé son sommeil. Aujourd'hui "insomniaque heureux", il a fondé France Insomnie. Le 17 mars dernier, l'association a participé à la 17è Journée du Sommeil, avec des conférences sur le thème "Dormir seul ou pas : quel impact sur le sommeil?".

