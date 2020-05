Le syndrome de la cabane, quand on a peur du déconfinement

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : prenezsoindevous@rcf.fr

► Déposez vous-même votre témoignage audio !

après le confinement, difficile de reprendre une vie normale

Peur de sortir, de reprendre une vie normale, de revoir ses amis, pour énormément de personnes en France, jeunes ou moins jeunes, le déconfinement est synonyme d'angoisse. À tel point que certains n'osent pas sortir de chez alors qu'ils peuvent le faire sans qu'il soit nécessaire de le justifier. Le syndrome de la cabane touche ceux qui ont du mal à retrouver le rythme de la vie normale.



LE SYNDROME DE LA CABANE

Le syndrome de la cabane, ou la peur de quitter son lieu d'enfermement, a été théorisé au début du XXe siècle après la ruée vers l'or aux États-Unis. On a pu noter chez ceux qui étaient partis plusieurs mois vivre dans des petites cabanes, qu'à leur retour ils manifestaient "une méfiance vis-à-vis de l'extérieur", une "nostalgie de l'isolement" et "un rejet du monde social", comme l'explique Johanna Rozenblum. Des individus qui souffraient "d'anxiété et d'hypervigilance".



La peur du déconfinement

Depuis le 11 mai, les Français peuvent mettre le nez dehors. Mais en respectant la distanciation sociale et les gestes "barrière"... Faut-il ou non porter un masque ? Doit-on porter des gants ? Combien de personnes sont-elle admises chez le boucher ou le boulanger ? Autant de questions qui inquiètent. Le déconfinement éveille chez certains une "hypervigilance", qui s'accompagne d'une "tristesse" et d'une "fatigue émotionnelle", note la psychologue.