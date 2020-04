Le temps d'échange en famille

C’est un outil de Discipline Positive dont je parle souvent sur RCF, dans la chronique « Chemins d’apprentissage ». En effet, c’est un outil très complet, qui enseigne aux enfants les compétences de vie, les compétences socio-émotionnelles. Les enfants, quelque soit leur âge, y développent le respect, l’écoute, la communication, la coopération, l’autonomie, le sens des responsabilités, la capacité à chercher des solutions et à résoudre des problèmes…. Etc, etc... C’est également un moyen de développer et renforcer la cohésion familiale.