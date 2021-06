Les conflits dans le couple avec Valérie Ternynck (1ère partie)

Par Clémence Nicollet du collectif Maravillas aujourd'hui, "Les conflits dans le couple, laissez remonter les choses qui grattent" avec Valérie Ternynck conseillère conjugale et familiale et responsable de la formation "Parler moi d'amour" auteur de "Le sexe et le coeur" et "J'ai confiance en toi" aux Editions de l'Emmanuel