C’est Rudolph Dreikurs, psychiatre autrichien, qui parlait de conséquences naturelles. Ce qu’il appelle conséquences naturelles, c’est quand l’enfant apprend lui-même de sa propre expérience, sans intervention de l’adulte.

Par exemple, votre enfant sort dehors sans manteau, il pleut, il est mouillé. C’est une conséquence naturelle.

Et pour que ça reste sans intervention de l’adulte, on se garde bien de faire la morale ou d’ajouter « Je te l’avais bien dit ! Je t’avais prévenu ! ». Et ça, c’est difficile pour nous parents.

On peut éventuellement montrer de l’empathie « Tu es trempé, ce doit être très inconfortable. »

Ou être réconfortant sans porter secours « Une douche chaude te fera du bien. ».

Selon la situation, on peut également valider les ressentis de l’enfant : « Ça devait être très embarrassant. »

Mais pas de commentaire sur le comportement de l’enfant.

Attention, les conséquences naturelles ne peuvent pas toujours être utilisées. Dans certains cas, on choisit d’autres outils.

Quand il y a danger : par exemple, on ne laisse pas l’enfant jouer au ballon sur la route pour qu’il apprenne.

On ne laisse pas faire non plus si son comportement interfère avec le droit les autres ou encore si le résultat du comportement n'est pas un problème pour lui.

Par exemple, l’adolescent qui rate son bus tous les matins et pour qui arriver en retard n’est pas un problème : on intervient. Par contre, l’ado qui se lève trop tard, rate son bus et qui est bien embêté d’arriver en retard, là, on le laisse gérer.

Je vous invite à identifier les situations du quotidien pour lesquelles vous pourriez ne plus intervenir : l’enfant qui oublie son goûter pour l’école, l’enfant qui pense que juste relire sa leçon suffit pour la savoir et avoir une bonne note, l’enfant qui laisse trainer ses affaires dans le jardin la nuit…

Laisser nos enfants apprendre des conséquences de leur comportement, cela nous demande un certain lâcher-prise et un contrôle de nous-mêmes. Et à la fois, c’est très efficace, ça nous évite le rôle de moralisateur et nous permet d’économiser de l’énergie.

Les enfants développent résilience et capacité en faisant l’expérience des conséquences naturelles de leurs choix.