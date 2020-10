Les enfants et l'eau

On peut expliquer cet attrait pour l’eau déjà par le fait que les enfants ont passé les premiers mois de leur vie dans un milieu liquide, dans le ventre de leur maman !

Et nos lointains ancêtres, bien avant les homo habilis et homo erectus, étaient des êtres marins, qui ont progressivement su s’adapter au milieu terrestre. Sur l’échelle de temps du vivant, nous sommes des animaux terrestres seulement depuis 400 millions d’années, alors que nous avons été des animaux marins pendant 3 milliards et demi d’années !