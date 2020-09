Les enfants et les écrans

Quel enfant aujourd’hui n’a pas sa tablette ou son smartphone, en plus d’un temps quotidien de télévision ou de jeux vidéos ? Aucun ou presque, me direz-vous. Alors en France, en 2020, les enfants de moins de 8 ans passent en moyenne 2h15 par jour devant les écrans, tous supports confondus. Et ces chiffres sont encore plus effrayants lorsqu’il s’agit des adolescents : eux passent près de 3 heures par jour sur leur smartphone ainsi que 2 heures sur leur écran d’ordinateur, soit 5 heures quotidiennement !