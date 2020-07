Les liens d'attachement (1/2) Comment construire des relations saines?

Il est devenu banal de dire que l'on choisit ses amis et pas sa famille. "Choisir ses amis" n'empêche pas de faire parfois des erreurs et d'entretenir des relations toxiques. "On apprend en nouant des relations, parfois on fait des mauvais choix et on n'est pas très conscient de ce qui se passe." C'est pour nous aider à y voir plus clair que Marion Blique a écrit le livre "J'arrête les relations toxiques" (éd. Eyrolles).

Être acteur de ses relations

Qu'il s'agisse de relations professionnelles, amicales, amoureuses ou familiales, si on veut pouvoir les améliorer ou les comprendre, il faut savoir se remettre en cause. "C'est important de prendre sa part de responsabilités dans les partenaires qu'on choisit." De l'introspection donc, mais accompagnée de bienveillance, "attention à ne pas se juger", recommande la psychologue.

nos premiers liens d'attachement

La façon dont nous nouons des liens d'attachement se joue en grande partie dans la petite enfance. Formée aux neurosciences, Marion Blique rappelle qu'à la naissance, le cerveau du bébé pèse 400 grammes et qu'il passe à 1.400 à l'âge de deux ans. "Tous ses circuits neurologiques se forment dans la relation à la mère avant l'établissement du langage, et c'est dans toute cette synchronisation avec la mère, et le père et tous les adultes, que le cerveau va créer ces circuits." La psychologue explique aussi que "selon le type de mère que l'on va avoir, on va créer certaines habitudes relationnelles".

Émission enregistrée en octobre 2017