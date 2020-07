Les liens d'attachement (2/2) Sécure, fusionnel, évitant ou chaotique

Entre soi et l'autre comment trouver la juste distance ? On n'a pas tous la même manière d'aller vers les autres et d'interagir, de se lier d'amitié ou d'entretenir une relation amoureuse. Cela se fait le plus souvent de façon inconsciente. Selon Marion Blique, comprendre comment on s'attache aux autres nous permet d'éviter les relations toxiques, celles qui nuisent à notre bien-être. Pour écrire "J'arrête les relations toxiques" (éd. Eyrolles), la thérapeute s'appuie sur sa propre expérience, mais aussi sur les derniers travaux en matière de neurosciences, en thérapie de l’attachement et thérapie de couple.



Comprendre comment on interagit avec les autres pour ne pas être trop activé émotionnellement

Les liens que l'on a aux autres, quatre types d'attachement

Quel est votre style d'attachement ? Est-il sécure, fusionnel, évitant ou chaotique ? Ce que propose Marion Blique n'a rien d'un diagnostic pathologique mais d'un "mode d'adaptation pour pouvoir se réguler". Comprendre comment on interagit avec les autres pour ne pas être trop activé émotionnellement. Marion Blique est spécialiste des techniques de libération émotionnelle.

quatre types d'attachement : Sécure, évitant, fusionnel ou chaotique

- Les sécures. Des personnes qui ont connu "une mère suffisamment bonne" et "présente" pour assurer ses besoins étant enfant. Résultat: un système nerveux apaisé, un sentiment de sécurité, une envie d'aller explorer le monde.

- Les évitant. En minimisant ses émotions et ses sensations, il réduit sa vitalité et sa vie émotionnelle. Les évitants ont été des enfants sages, mais "coupés de meur vitalité" nous dit Marion Blique. Ils deviennent des adultes qui n'ont pas ou peu besoin des autres. Et au contraire, être avec les autres les rend anxieux.

- Les fusionnels. Des adultes qui peuvent pas se sécuriser ni s'apaiser sans l'autre. Ils n'ont de cesse de créer des liens.

- Les chaotiques. Certaines personnes ont connu un parent dangereux. Ils souffrent d'un paradoxe : ils veulent s'approcher de l'autre, "mais l'autre à certains moments est terrorisant".

Avec qui nouer des liens d'attachement ?

Pour Marion Blique, le "sécure" peuvent se lier aux "fusionnels" ou aux "évitants", il saura ne pas être effrayé par l'intensité des premiers et pourra par son comportement rassurer les évitants. "Un évitant et fusionnel peuvent devenir sécures."

À l'inverse, quand un "évitant" et un "fusionnel" nouent des liens d'attachement (couple, travail, amitié), "le fusionnel envahit l'évitant et le rend plus évitant... Et ça va être une danse perpétuelle." Un schéma que l'on retrouve très souvent dans les couples, prévient la psychologue.

