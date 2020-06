Les midis en famille avec vous du 3 juin 2020

Dans sa nouvelle chronique, Chantal Sautriau Fouilland, psychothérapeute et formatrice en communication, évoque le processus de deuil ou de séparation en cette période si particulière.

C'est ensuite au Grand Séchoir, le musée de la noix, à Vinay, que nous vous emmenons, pour une visite avec notre guide, Emmanuelle Chamarier, médiatrice au Grand Séchoir.

Et pour l'idée positive de la semaine, c'est avec l'association Beyti à Grenoble qui va proposer des spectacles pour les enfants (contes et musique) les mercredis 10 et 17 juin 2020.