Les paradoxes du confinement

C’est un mot presque inconnu qui est venu s’inviter dans notre langage courant le mois de mars 2020 : le confinement ! plus de 8 semaines d’une vie presque « hors du temps » tant cette situation a été totalement extra-ordinaire. Que d’ émotions et de ressentis étranges et parfois paradoxales nous ont visités. Petit retour sur cette période avec Dominique Bourdon et ses 2 coachs professionnels.