Les personnes à deux visages (1/3), comprendre le syndrome "Dr Jekyll et M. Hyde"

On dit souvent des personnes perverses qu'elles ont deux visages : leur charisme et leur rayonnement ne laissent pas deviner une personnalité sombre et manipulatrice. Et quand leur perversité est révélée, tout s'effondre : on se demande comment cette personne a pu nous tromper sur sa personnalité. Qu'est-ce que la perversion ? Comment la déceler et s'en prémunir ? Explications du psychiatre Gérard Ribes.



Qui sont les pervers ?

Les pervers n'ont pas deux personnalités mais plutôt deux visages, précise le psychiatre, car c'est "une même personne qui va s'exprimer dans des registres différents". Pour Gérard Ribes ce qui caracérise les personnes à deux visages c'est la toute-puissance absolue qu'ils exercent sur leur entourage.



Comment agit un pervers ?

Les personnes à deux visages savent "rendre l'autre important, le flatter, le rendre unique" : c'est par la séduction qu'ils "jettent leur filet", selon le psychiatre. Séducteurs, charismatiques, capables de déplacer les montagnes... les pervers se montrent volontiers lumineux. Mais leur aura et cet "environnement" qu'ils créent autour d'eux est "au service" de leur autre visage, de leur face sombre.



comme des "vampires"

Petit à petit, les personnes perverses introduisent le doute chez l'autre, à tel point que celui-ci n'arrive plus à se reconnaître lui-même. Gérard Ribes compare le pervers à "un vampire", à "celui qui va aspirer l'essence de l'autre en détruisant l'autre et en ne laissant qu'une carcasse vide". "Toutes ces personnalités, on l'a rencontré dans le cadre de l'Église, deviennent incontrôlables tellement il sont dans une forme de puissance, à ce moment-là ça devient extrêmement dangereux."