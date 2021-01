Les premiers Midis en Famille avec Vous version 2021 !

- Dans la chronique de Nathalie Jacquot, on revient sur l'impact d'un burn out dans une famille : les postulats aidants avec David Fazi, conseiller conjugal et familiale.

- Dans votre chronique notaire, on met la protection de vos proches en perte d'autonomie à l'honneur. Gabriel Nallet nous parle des différents moyens de protéger un proche en perte d'autonomie. Plusieurs pistes sont à envisager : la curatelle, simple mesure d'assistance ou bien la tutelle ou l'habilitation familiale dans les cas où la personne n'est plus en mesure d'exprimer une volonté claire.

- Et enfin une idée positive : l'association Beyti qui invite à faire pétiller les culture du monde arabe avec les enfants de l'agglomération grenobloise.