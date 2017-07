Les racines de la joie [1/2] Existe-t-il une recette de la joie?

La joie est pour beaucoup synonyme de légèreté, comme si elle n'était pas du domaine de ce qui nous préoccupe vraiment. Or "la joie, on peut s'en occuper sérieusement, propose Isabelle Filliozat, nous avons besoin d'écouter la joie." Selon la psychothérapeute, nous sommes le plus souvent plus centré sur "notre colère, nos peurs et les choses douloureuses de la vie". Or, s'il est une émotion qui nous aide à traverser les épreuves c'est bien la joie! Isabelle Filliozat a publié en 2016 "Les chemins de la joie" (éd. JC Lattès). À l'occasion du Baromètre RCF "Les Français et la joie", elle explique ce qu'est la joie.



"S'il y a de la joie c'est que je suis en train de me réaliser"

les émotions, des outils

Les émotions sont des outils d'adaptation, grâce à elles on sait comment réagir, s'adapter. Par exemple, le deuil est fait de choc, de colère, d'inquiétude, et petit à petit vient la tristesse. "Toutes les émotions sont constructives, elles nous aident."

La joie, émotion de la réalisation de soi

"L'émotion de joie c'est celle qui nous propose le sens de la vie." Pour Isabelle Filliozat, la joie de savoir si on a fait le bon choix. Ainsi, ne ressentir aucune joie après s'être engagée sur une voie est signe que nous n'avons pas fait le bon choix. "S'il y a de la joie c'est que je suis en train de me réaliser."