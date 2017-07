Les racines de la joie [2/2] - La joie, l'émotion du sens de la vie

D'où vient la joie? Ses origines sont-elles génétiques? hormonales? intellectuelles? esthétiques? spirituelles? Un peu de tout cela, répond Isabelle Filliozat. Mais pour la thérapeute il existe pour chacun un élément fondamental: la joie est du ressort du sentiment d'appartenance. Isabelle Filliozat a publié en 2016 "Les chemins de la joie" (éd. JC Lattès). À l'occasion du Baromètre RCF "Les Français et la joie", elle explique ce qu'est la joie.

"Le fait d'être ensemble nourrit la joie."

le sentiment d'appartenance

"Nous sommes une espèce sociale, nous les humains." Par conséquent on a besoin, explique la thérapeute, de nous sentir en lien les uns avec les autres. Il en va de notre survie. "Quand nous nous sentons appartenir au groupe, à la relation, alors nous éprouvons de la joie." Isabelle Filliozat explique même qu'un adulte mis à l'écart par deux personnes, se sent en insécurité au bout de quatre minutes. Et perd alors confiance en lui.

être ensemble nourrit la joie

Partager un repas, des émotions, du mouvement... tout ce qui nourrit un sentiment d'appartenance augmente en nous la joie. "À condition que les énergies soient orientées vers aider autrui."

La vie sociale, familiale, fait partie de ce qui rend le plus joyeux.



Et si on se sent seul?

"Il n'y a de joie que s'il y a de la connection", explique Isabelle Filliozat. Connection avec les autres mais aussi avec soi-même. Si l'on se sent seul et que l'on en souffre, la thérapeute invite à se demander si l'on est assez connecté avec soi-même. "Aller à la rencontre de l'enfant que j'étais et lui fournir l'amour dont il a besoin."