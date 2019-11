Les relais des aidants de proximité

"Ils" sont de plus en plus nombreux à aider quotidiennement un proche, un ami, un voisin qui en a besoin....au point de devenir indispensable pour la personne. "Ils" se sont les "aidants". Des initiatives sont mises en place pour accompagner, soutenir celles et ceux dont ce n'est pas le métier. Découvrons la proposition du CESAM dans ce rendez-vous "santé +"