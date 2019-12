Les traits de personnalités: Monsieur, je sais tout !

On en connait tous ! des Monsieur je sais tout !!! ils savent out, monopolisent la parole et veulent avoir le dernier mot.

Besoin de reconnaissance ou de susciter l’admiration ? Ils peuvent nous agacer, nous faire perdre confiance … comment interagir avec eux ? c’est le thème de notre nouvelle émission d’UN TEMPS POUR SOI animée par Dominique Bourdon.