Les vacances en famille recomposée

Une famille recomposée, par essence fait suite à une autre famille. L'une comme l'autre ont leurs valeurs, leurs habitudes et leurs rituels... qui ne s'accordent pas toujours ! Les enfants naviguent de l'une à l'autre avec plus ou moins d'aisance. Au moment des vacances, chacun peut avoir des attentes, des regrets, des peurs... Rien d'impossible à condition de se parler et de s'écouter. Quelques réflexions, des trucs et astuces pour poser les bases des vacances de l'été avec Karine Triot, Thérapeute Conjugale et Familiale.