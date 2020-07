Les vacances, un temps de ressourcement physique et spirituel

VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

Pour les plus chanceux, les vacances commencent dès vendredi. Mais qui dit vacances ne dit pas forcément partir à l’autre bout du monde et faire la fête entre amis. On peut en faire un temps privilégié de ressourcement à la fois physique et spirituel. Pour en parler, Melchior Gormand et Véronique Alzieu reçoivent Sœur Christine Gizard, religieuse auxiliatrice, accompagnatrice au centre spirituel Le Châtelard (Rhône) et Bénédicte Boisseau, directrice du centre spirituel Saint-Hugues à Biviers (Isère).

Des vacances post-confinement

Bientôt les premiers grands départs en vacances. Les vacances c'est "un temps de jachère" selon Sœur Christine Gizard, pour "rompre avec le rythme effréné de notre quotidien, de notre vie active, pour déployer un peu d'espace intérieur de vacuité", pour "avoir le temps de vivre et de nous retrouver avec nous-mêmes, avec notre être intérieur".

On pourrait penser que la période de confinement nous a déjà donné la possibilité de prendre de temps qui nous fait défaut pour se nourrir sur le plan spirituel, s'interroger sur sa vie ou se poser des questions existentielles. Durant le confinement, on a certes cassé le rythme, mais "c'était dans un contexte où il n'y avait pas la liberté de sortir, la liberté culturelle, la liberté pour marcher tranquillement, rappelle la religieuse, et puis c'était dans un contexte anxiogène".

Comment se ressourcer pendant les vacances ?

Lire, arrêter les écrans... Finalement c'est assez simple de "retrouver le goût d'être soi" ou "le plaisir de vivre avec soi-même", sleon les expressions de Sœur Christine Gizard.

Prendre soin de soi, c'est soigner "sa relation à soi, à Dieu, aux autres et à la nature", comme l'explique Bénédicte Boisseau, qui parle de "vivre ces relations dans bienveillance et dans la découverte". Dans les lieux spirituels comme Saint-Hugues ou Le Châtelard, la nature incite à la contemplation et encourage ce type de relations.