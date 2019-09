Les vertus du sport pour la santé psychique

"Mens sana in corpore sano" ("Un esprit sain dans un corps sain") disait le poète de la Rome antique Juvénal. Plusieurs siècles après les neurosciences le confirment : le corps et l'esprit sont liés. Et le sport n'est pas seulement excellent pour la santé physique mais aussi pour la santé psychique. Explications de Colin Fantin.



Le sport pour une meilleure estime de soi

"On parle de cercle vertueux en lien avec l'activité physique, explique Colin Fantin, dans le sens où, quand on a un corps actif, on sécrète des hormones, on met en route tout un tas de mécanisme physiologiques, qui vont avoir un impact favorables au niveau cérébral et qui vont entraîner une meilleure estime de soi." Cela a été aussi prouvé, on sait que certaines activités physiques "ont un effet anti-dépressif".



Pourquoi de tels effets du sport ?

L'endorphine, l'adrénaline ou la dopamine sont des hormones qui "sont en lien avec des ressentis de plaisir" et que le corps sécrète en cas de pratique sportive. Cependant la sécrétion d'hormones dépend du type d'activité, de la durée de la pratique et de sa régularité. "On sait qu'en général au-delà de 30 minutes d'activité physique à allure modérée et en continu on commence à ressentir beaucoup de bénéfices."



La Bigorexie, quand on est addict au sport

Alors que le simple fait de se déplacer ou les conditions travail nécessitent de façon générale moins d'effort physique, dans nos société occidentales, nous vivons une époque de fort engouement pour le sport. On parle même de bigorexie pour désigner une addiction au sport, lorsque les sécrétions hormonales "entraînent une certaine forme de dépendance".