Mars et Vénus, le couple c'est mieux à deux ! 1/3

On a beau parler la même langue, si on ne se comprend pas toujours c'est qu'on ne donne pas la même signification aux mots. Et au sein d'un couple, on en fait assez rapidement l'expérience. Avec ses one-man-show, Paul Dewandre a fait passer le message de John Gray avec humour, sympathie et bienveillance - John Gray c'est l'auteur du best-seller "Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus" (éd. Michel Lafon, 2004). L'acteur publie "Hommes - Femmes, mode d'emploi". Pour aider les couples à parler vraiment le même langage.



Parler le langage de l'autre

"Beaucoup d'incompréhensions viennent des différents langages... L'un parle masculin, l'autre féminin et on ne se comprend pas." Or, hommes ou femmes, on a tous en nous un côté masculin et un côté féminin. "Il n'est pas question de mettre des gens dans des cases ou d'imposer un mode de vie à quiconque, précise Paul Dewandre, mais une meilleure compréhension de nos côtés masculins et féminins peut malgré tout aider à mieux s'entendre dans un couple."



Féminin, masculin : quelques invariants

"Si la vie était un voyage, on pourrait dire que le masculin se préoccupe de la destination et des moyens à mettre en œuvre pour arriver dans les plus brefs délais alors que le féminin se préoccupe du bien-être de tous pendant le trajet." Pour Paul Dewandre il reste des caractéristiques féminines et masculines "intemporelles et universelles", comme le "côté séquentiel masculin", où l'on fait une chose à la fois et jusqu'au bout, ou "les petites attentions dont on a besoin pour se sentir aimé" qui relève du féminin. Tout est affaire d'équilibre, remarque Paul Dewandre, à trouver en soi, en couple, mais aussi au travail et en société.



Hommes et femmes, de l'égalité au respect des différences

Dans notre société où l'égalité entre les hommes et les femmes semble peu à peu admise, le "combat" de Paul Dewandre est de faire admettre nos différences. Si, pour être admises dans le monde du travail, à dominante masculine, les femmes ont développé leur côté masculin pour montrer qu'elles étaient capables capables que les hommes, l'acteur propose "d'aller un petit peu plus loin" : "On peut reconnaître aujourd'hui qu'on peut être égaux et différents, faire un pas en avant et montrer que ce n'est pas en étant semblables qu'on va vraiment se développer mais en respectant nos différences."