Midi en famille avec Vous !

Dans sa chronique cette semaine, Chantal Sautriau Fouilland, psychothérapeute et formatrice en communication nous parle d'un moment précieux pour la vie familliale, ce que la discipline positive appelle "les temps d'échanges en famille"

Comment s'est passé le confinement pour les malades psychiques et leurs proches? Anaïs Rousson, chargée de coordination et de développement de l'UNAFAM38 (Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou Handicapées psychiques) répond à nos questions.