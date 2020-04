Mieux communiquer pour être entendu

« Ramasse tes chaussures ! va faire tes devoirs ! Arrêter de vous chamailler ! »… Durant ce temps de confinement, nous sommes toute la journée avec nos enfants et la liste des injonctions, des ordres donnés à nos enfants est parfois longue, mais pas très efficace. « ça fait 10 fois que je te dis de ramasser tes affaires. »



Jane Nelsen, fondatrice de la Discipline Positive, nous propose de petites astuces pour communiquer de façon efficace, sans être obligé de répéter.



Plutôt que d’ordonner, posons des questions à nos enfants :



« Que dois-tu faire quand tu rentres dans la maison ? »

« Comment vas-tu t’organiser pour faire tes devoirs ? »

« Comment ton frère et toi pouvez-vous résoudre ce problème ? »



Questionner incite l’enfant à réfléchir. C’est physilogique, le cerveau se met automatiquement à chercher une réponse. L’enfant va alors être plus enclin à s’impliquer, à coopérer. C’est plus motivant pour lui. Les questions sont bien sûr à adapter à l’âge et aux situations.



Nous pouvons également décrire ce que l’on voit : « Je vois des chaussures dans le salon. » pour susciter l’initiative, sans critique ni jugement.



Ou encore faire un rappel en un mot : « Chaussures. »

N’utiliser qu’un mot fait réfléchir l’enfant au sens du mot, le fait visualiser l’objet, puis l’action…. Et du coup, le fait passer à l’action.



Plus on va réduire notre discours, plus on a de chance d’être entendu. Nous parents, nous palons souvent trop. Les enfants n’écoutent plus. Alors on peut même n’utiliser que des gestes. La communication non-verbale a parfois plus de poids que les mots.

Par exemple :



- Sourire et montrer du doigts les chaussures qui doivent être ramasées.

- Ou encore, se mettre d’accord avec l’enfant sur les signaux qui pourraient remplacer les mots en cas de conflit ou de non-respect des bonnes manières.



Quelque soit l’outil que nous utilisons, les questions, la description de ce que l’on voit, le rappel en un mot ou le langage non-verbal, pensons bien à soigner notre regard, le ton de notre voix ….. pour ne pas tomber dans le reproche et ou la critique mais bien entrer en connexion avec l’enfant.