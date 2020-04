Nous avons tous à cœur de motiver nos enfants. Mais face à leurs comportements inappropriés, nos réactions sont-elles vraiment motivantes ? Quand on critique, on râle, on punit, on moralise…. Est-ce motivant pour nos enfants ?



Jane Nelsen, fondatrice de la Discipline Positive, nous dit « D’où nous vient cette idée farfelue que, pour qu’un enfant se conduise mieux, il doit d’abord se sentir moins bien ? ». Les enfants font mieux lorsqu’ils se sentent mieux.

Alors pour que l’enfant développe une motivation personnelle, cherchons avec lui des solutions aux problèmes rencontrés.



Voici quelques idées pour motiver les enfants à partir des difficultés du quotidien.



Prenons l’habitude de chercher des solutions avec nos enfants, ensemble. Ça, c’est quelque chose qui a changé ma vie de famille depuis que j’ai découvert la Discipline Positive. Avant, je cherchais des solutions, mais je les cherchais toute seule. Puis, je les proposais, voire je les imposais au reste de la famille. Chercher des solutions avec les enfants, ça change tout sur leur prise de conscience, leur motivation et leur implication.

Alors on peut chercher des solutions individuellement avec un des enfants. Ou encore pendant les temps d’échange en famille. Même si le problème ne concerne qu’une personne, faire appel à la créativité de toute la famille peut être aidant.



Pour inciter les enfants à trouver des solutions par eux-mêmes, posons-leur des questions de curiosité. « Qu’est-ce qui s’est passé ? Quelles conséquences ça a eu ? Qu’est-ce que tu apprends de cette expérience ? Que pourrais-tu faire la prochaine fois ? … »



Pour les disputes : incitons les enfants à trouver une solution ensemble en leur disant « Vous pouvez trouver une solution ensemble. Revenez quand vous aurez un plan. » ou encore « Ça ne m’intéresse pas de savoir qui a commencé. Ce qui m’intéresse, c’est la solution que vous allez trouver. »



Pour les tâches quotidiennes : réfléchissons ensemble à ce qui a besoin d’être fait et demandé aux enfants de penser à une façon de précéder. Préparons-nous à accepter de suivre leurs suggestions pendant une semaine.



Je vous invite donc à utiliser les difficultés de quotidien pour s’entraîner à la résolution de problème avec les enfants. Cela développera leur sentiment de contribution, d’importance et d’appartenance et favorisera leur motivation.