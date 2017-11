Narcissiques: s'aimer soi-même sans avoir un ego surdimensionné

À l'heure des réseaux sociaux et des selfies, on n'a jamais autant parlé des pervers narcissiques. Est-ce une erreur de s'aimer trop? Pour la génération "moi je", qui entretient le désir d'être reconnu, vu et pourquoi pas admiré, comment trouver la juste estime de soi? Pour Jean Cottraux il y a un bon narcissisme et un narcissisme négatif. Il écrit "Tous narcissiques" (éd. Odile Jacob), pour nous aider à nous réconcilier avec notre ego.



"Le problème n'est pas d'être narcissique puisque tout le monde l'est, tout dépend de comment on l'est"

narcissique, jusqu'où S'aimer soi-même?

S'aimer soi-même, pour le psychiatre cela recouvre une vaste réalité, du narcissisme vivable à l'amour de soi insupportable. "Le problème n'est pas d'être narcissique puisque tout le monde l'est, explique le psychiatre, tout dépend de comment on l'est." Dans le couple, au travail, en famille, il y a nécessairement des problèmes narcissiques. Par ailleurs, entre 2 et 7 ans, l'enfant traverse une phase égocentrique, où il ramène tout à lui. Une "toute-puissance infantile" parfaitement normale à ces âges.

Trois styles de narcissiques

Parmi les personnes atteintes de trouble narcissique de personnalité, le psychiatre dinstingue trois styles. Le prédateur, ou narcissique malveillant, est celui qui dissimule son antisocialité. Jean Cottraux cite Hitler ou Staline. Des personnes dont on ne décèle le narcissisme que par la souffrance de ceux qui les entourent.

Le narcissique instable souffre de ses idéaux élevés qu'il a conscience de ne pas atteindre. Il est souvent envieux, critique, tout en se survalorisant. "Il oscille entre l'idéalisation de soi et le fait que rien ne vaut rien."

Le narcissique à haut fonctionnement est celui qui met sa gloire dans la réalisation d'œuvres artistiques, politiques, sociales. "Si on éliminait les gens narcissiques il n'y aurait pas grand monde pour diriger les équipes", observe le psychiatre. Il cite Picasso, Victor Hugo ou Winston Churchill.