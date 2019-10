Parlons en "Génération Z"

La génération Z désigne pour les sociologues les enfants nés à partir de 1995 et donc avec les nouvelles technologies. Dans cette émission nous tentons de comprendre cette génération, de regarder les impacts des nouvelles technologies sur le développement des jeunes, et de dégager des points positifs et des pistes de réflexion pour mieux appréhender cette réalité, inhérente à notre société, de jeunes hyper-connectés. Avec Gilles Leduc, professeur de Philosophie, Hélène Phenieux, orthophoniste et Coralie Lamblin, maman de jumeaux.