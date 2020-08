Paul Dewandre, faire rire avec nos différences entre hommes et femmes

On donne souvent les chiffres des divorces et des séparations, mais on dit rarement que 56% des couples vivent ensemble toute leur vie. Or, c'est quand même assez extraordinaire quand on sait combien les hommes et les femmes sont différents. Cette différence, Paul Dewandre en est devenu un spécialiste mais non pas comme scientifique mais comme humoriste et pédagogue. Son spectacle "Les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Venus" a fait rire - et réfléchir - plus de deux millions de spectateurs. S'il y parle de la vie de couple, il "ne défend pas un modèle de société en disant il faut absolument qu'on reste ensemble". Même si, comme il le souligne lui-même "quand on démarre une histoire d'amour on a envie qu'elle soit la plus longue et la plus belle possible". Force est de constater qu'au XXIe siècle, le couple est un lieu de tension entre épanouissement de l'individu et le désir d'être à deux. Une mine pour qui aime raconter des histoires !

Paul Dewandre, un résilient

"La passion que j'ai développée pour les rapports hommes - femmes et la vie du couple émane certainement de mon passé", écrit Paul Dewandre dans "Hommes - Femmes, mode d'emploi" (éd. Michel Lafon, 2017). Troisième de la fratrie et seul garçon, Paul Dewandre n'était pas encore né quand son père a quitté sa mère. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans qu'il a appris - compris - que ses parents étaient séparés. Jusqu'au là on expliquait que son père travaillait beaucoup, il le voyait surtout les samedis...

Aujourd'hui, alors qu'il est lui-même père de quatre enfants, Paul Dewandre se demande "comment est-ce qu'on a pu vivre sous le même toit toutes ces années sans qu'une chose pareille ne soit dite ? Je ressentais que je n'avais pas le droit de poser de questions". Si aujourd'hui, il incite ses lecteurs, son public, à être lucide, dans sa jeunesse, ce secret de famille l'a poussé à "douter sur sa lucidité à voir les choses et ne pas pouvoir les interpréter correctement". Il confie avoir réalisé un important travail personnel pour se réconcilier avec son passé.

Un entrepreneur

Après "parcours classique" en école de commerce et d'ingénieur, la possibilité s'est offerte à Paul Dewandre de créer une compagnie aérienne. Encore aujourd'hui, il en parle avec passion de ses trois avions de 35 places, des pilotes qu'il a engagés, des accords avec les compagnies aériennes... Puis c'est un questionnement personnel plus profond qui s'est emparé de lui, "une crise de la quarantaine à 30 ans", comme il le dit - provoquée par des conversations avec un psychologue et philosophe québécois devenu prêtre à 50 ans. C'est dans la prise de conscience de la relation à son père, du manque de père qui a marqué son enfance, que Paul Dewandre a peu à peu compris ce qu'il ne voulait plus faire.

Emission d'archive diffusée en 2017