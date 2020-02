Penser, d'accord , mais de quel côté ?

Penser nous apporte-t-il le bonheur ? Et puis d'abord qu'est-ce "réfléchir". Comment apprend-on à réfléchir ou est-ce inné ? Pourquoi se fait-il que dès qu'on réfléchit, on doute ? réfléchir, est-ce philosopher ? Et finalement, Victor Hugo ne disait-il pas dans son magnifique Homme qui rit "que l'âne, songeur à quatre pattes peu compris des hommes, a parfois un dressement d'oreilles inquiétant quand les philosophes disent des bêtises."