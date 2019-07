Père Barnabé & Frère Jean-Pierre, rendez-vous au sanctuaire marial d’Issia

Père Barnabé et Frère Jean-Pierre sont Africains. Ils sont membres de la communauté des Béatitudes, à laquelle le sanctuaire marial d’Issia a été confié. Fondé par le père Paul Pajot il y a trente ans, Notre-Dame de la délivrance accueille désormais tant de pèlerins, que le lieu apparaît trop petit. Père Barnabé et Frère Jean-Pierre racontent les débuts d’Issia et quelques-uns des miracles dont ils ont été les témoins. Nous poussons les portes du sanctuaire : c’est un moment privilégié avec Père Barnabé et Frère Jean-Pierre.