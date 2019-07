Pourquoi certaines relations nous laissent mal 2/3 Le bourreau et le victimaire

Selon le psychiatre américain Karpman, les relations toxiques tournent autour de trois personnages : le bourreau, le sauveur et la victime.



Le bourreau c'est celui qui s'impose aux autres et entrave leurs libertés. Il se met souvent en colère et prend la force de l'autre. Il se justifie constamment. C'est le oui, mais ...ou il est dur puis il est tendre. Il manipule de telle manière que vous ne savait plus où vous en êtes. C'est moi, moi, moi ! Moi, premier servi. Pensez à de Funes dans ses films. De Funes sur les épaules de Bourvil !



Le victimaire ne cesse de se plaindre, sa tristesse est demesurée et il exige l'aide de l'autre. C'est le mal-aimé. Celui qui se plaint indéfiniment et ne dit pas souvent merci. Ceux sont des personnes qui vous épuisent, qui vous pompent. Elles sont chonophages. Dans l'Eglise il y a beaucoup de victimaires



Alors que la victime éprouve une tristesse mesurée. Il est tourné vers la solution. Il fait la part des choses entre se responsabilités et celles de l'autre. Et en cas de besoin il fait appel à la libre aide d'un sauveur.





Pascal IDE, le Triangle Maléfique, ed de l'Emmmanuel