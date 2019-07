Pourquoi certaines relations nous laissent mal à l'aise ? 1/3 Le sauveteur

Nous avons tous fait l'expérience de la complexité des relations humaines. Souvent nous nous sentons démunis. Certaines relations nous laissent mal à l'aise sans que l'on sache la raison. Le père Pascal Ide, médecin, philosophe et théologien nous explique les mécanismes du triangle maléfique : Bourreau, Victime et Sauveur. Un triangle qui fait froid dans le dos !



Le sauveteur est celui qui impiète votre bien principal qui est la liberté. Il est intrusif.Il s'impose.Il devine, jusqu'à anticiper. L'autre étouffe.



J'aide, je sers, donc je suis aimé donc je suis ! Ceux sont des personnes qui ont un manque d'estime de soi.Ceux sont des saints Bernard.C'est une qualité qui doit être profondèment convertie.



Le propre de l'intégriste selon Frossard c'est celui qui fait la volonté de Dieu que Dieu le veuille ou non.



Alors que le sauveur est celui qui respecte votrte liberté et qui ne fait que proposer et non imposer son aide. Et c'est totalement gratuit, il ne fait jamais payer la facture comme peuvent le faire le sauveteur.



Pascal IDE, le Triangle Maléfique, ed de l'Emmmanuel