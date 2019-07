Pourquoi certaines relations nous laissent mal à l'aise 3/3 Comment ensortir ?

Comment se protéger d'un bourreau ? Ecouter son malaise interieur. Prendre du recul, faire appel à son intelligence.



Et comment sortir du personnage de victimaire, le mal- aimé ? Il faut sortir de la dramatisation. Consentir au réel et apprendre à demander clairement et humblement. Et reconnaître tout ce que les autres font pour moi. Cultiver la gratitude. Décider de s'en sortir.



Et de celui du sauveteur ? En prendre conscience.Travailler sur ses émotions. Nourrir l'estime de soi , cultiver l'humilité. Et ne pas imposer à l'autre son aide même si elle est bienveillante.



Pascal IDE, le Triangle Maléfique, ed de l'Emmmanuel