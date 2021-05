Psy et Spi - 26 mai 2021 à 11:00

Jean François Noël

Membre de la Fraternité des moines apostoliques diocésains (en 2000). Jean-François Noël est prêtre du diocèse d’Aix-en-Provence et psychanalyste. Il a publié Le point aveugle (Cerf), Le désir inconscient de Dieu (DDB), L’écharde dans la chair (DDB) et Travailler à être soi (Salvator). Il est curé d'Istres et de Saint-Mitre-les-Remparts (13). Il considère la thérapie comme un moyen de retrouvailles avec soi-même et un chemin de conversion.