Qu'est-ce que le deuil ?

Après un deuil, on est à tout jamais différent. La perte d'un proche, qu'elle soit prévisible ou brutale, est un traumatisme dont les répercussions physiques, psychologiques, relationnelles, sociales et aussi spirituelles, se font sentir tout au long de la vie. Or, quelle place accorde-t-on au deuil ? Notre société occidentale s'est coupée d'une connaissance ancestrale, dont chacun se nourrissait. Le Dr Christophe Fauré travaille depuis plus de 20 ans sur le sujet. Son ouvrage de référence "Vivre le deuil au jour le jour" (éd. Albin Michel, 1994) a été réédité. Il s'inspire du témoignage de milliers de personnes.

"Le deuil nous ramène au cœur du cœur de nous-mêmes, dans ce lieu que j'appelle la solitude fondamentale, qui est l'intime de l'intime de nous-mêmes"

Parler du deuil...

"Il y a beaucoup de méconnaissance sur le processus du deuil." Dans une société qui n'aime pas trop la souffrance et où le deuil n'a plus la même visibilité qu'avant - on ne porte plus de vêtements de deuil, par exemple - on comprend mal ce mouvement intérieur de l'être. Refuse-t-on le deuil comme on repousse la souffrance ? Pour Christophe Fauré, il faut "mettre le deuil à sa juste place" : "Ce n'est pas le deuil l'ennemi, c'est la perte de la personne que j'aime que je ne veux pas : le deuil est mon allié, c'est cette intelligence intrinsèque à mon être qui va faire que je vais pouvoir cicatriser cette plaie d'une profondeur abyssale."

Depuis quelques années, on aborde de plus en plus le sujet dans des émissions de télévision ou dans des livres de développement personnel. Signe qu'il y a "une telle souffrance contenue non exprimée non manifestée que les gens n'en peuvent plus de rester avec ce fardeau de souffrance".



... Pour mieux le comprendre

Le deuil est une crise existentielle : même s'il touche toutes les facettes de notre existence, "il nous ramène au cœur du cœur de nous-mêmes, dans ce lieu que j'appelle la solitude fondamentale, qui est l'intime de l'intime de nous-mêmes", explique le Dr Fauré.

Le deuil comporte des étapes et il peut être rassurant de savoir que, au cœur de ce qui semble n'être que chaos, il y a une cohérence. "Le processus de deuil ne va pas éradiquer la souffrance, il va l'apppprivoiser et lui trouver une place en nous qui fait qu'on aura toujours ce lien doux amer. Doux, parce que je sais que tu seras toujours avec moi, amer parce que tu n'es plus avec moi. La cicatrice sensible reste à tout jamais."

Émission d'archive diffusée en janvier 2019