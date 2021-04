Quand tout change

Tantôt nous voulons changer de vie, tantôt nous subissons des changements qui viennent affecter notre quotidien. Le changement, s'il est permanent, n'est pas pour autant si simple à vivre, et tous ceux qui conduisent le changement savent que les mots ne suffisent pas à associer et convaincre leurs interlocuteurs. Nous allons le questionner en l'interrogeant sur ses liens avec l'avenir, le devenir et le souvenir... et jouer quelque peu avec les mots.