Que faire de notre colère ? Ce sentiment que chacun éprouve mais exprime différemment nous ramène souvent à notre histoire familiale et la façon dont certaines émotions y sont acceptées et vécues. Marthe Marandola, médiatrice et thérapeute, nous aide à y voir clair sur cette "fragilité" émotionnelle qui peut vite empoisonner notre relation à l'autre.

la colère, une émotion de base

Tous les êtres humains la ressentent. Avec la peur, le chagrin et la joie, la colère fait partie des émotions de base. Pour la thérapeute, il faut apprendre à la décoder, car il y a souvent une autre émotion derrière. Selon le milieu dans lequel on a grandi, on a appris soit à laisser sa colère s'exprimer soit à ne pas l'exprimer, ou encore à l'exprimer autrement, par exemple par des pleurs.



Il existe une colère "positive"

"La colère c'ets une force de vie ou une force de mort, selon ce qu'on en fait." Il existe des colères justifiées ou "saines". Selon Marthe Marandola, ces colères-là sont même nécessaires à la préservation de notre intégrité. "Il est nécessaire de pouvoir dire stop à quelqu'un ou de lui faire comprendre les limites à ne pas dépasser", nous dit la thérapeute. C'est une question de dignité et de repect de soi-même.

Les colères toxiques

La colère qui explose n'importe où, n'importe comment, empoisonne nos relations aux autres. Or, on peut s'en libérer, soutient la thérapeute. "On peut réussir à l'accueillir et non plus chercher à la refouler."

Émission d'archive