Quelle pastorale pour les jeunes en 2020 ?

Avec Lynda Long et Soeur Isilda, animatrice en pastorale à St Victor et l'IND et Gilles Leduc professeur de philosophie à Montplaisir et l'IND, nous parlons de la spécificité de l'enseignement catholique et des enjeux de la pastorale d'aujourd'hui, dans un monde où les élèves sont en quête de sens et où la société offre peu de place au spirituel.