Quelles relations avec ses parents une fois adulte? (2/2) De nouveaux liens

Un repas en famille en perspective ou un week-end prévu chez eux, et c'est la panique. Agacement, culpabilité, colère... autant de sentiments qui peuvent nous envahir au contact de nos parents. Mais pourquoi nos réactions sont-elles aussi épidermiques avec eux, alors même que l'on se considère comme des adultes responsables et équilibrés ? Le psychopraticien Emmanuel Ballet de Coquereaumont est le co-auteur de "Vos parents ne sont plus vos parents" (éd. Eyrolles). Il nous éclaire sur la relation parent-enfant une fois celui-ci devenu adulte.

un domaine peu abordé en psychologie

Spécialistes du travail sur l'enfant intérieur, Emmanuel et Marie-France Ballet de Coquereaumont le constatent avec leurs patients : bien souvent, la relation avec les parents à l'âge adulte est "difficile et délicate". C'est aussi un domaine "peu abordé en psychologie". Or, si tout le monde n'entretient pas des relations conflictuelles avec ses parents, il se peut que des événements difficiles du passé ou des conflits non resolus ressurgissent à tel ou tel moment de la vie. Ce que le psychopraticien appelle un "contexte d'amplification".

"Il y a énormément de confusions autour de la parentalité." On a tendance à confondre la filiation et la fonction parentale. Si la filitation ne disparaît pas, on reste toute sa vie le fils de son père, la fonction parentale, c'est-à-dire la façon dont on a accompagné un enfant, "a une durée déterminée". "Ces fonctions-là doivent s'arrêter et s'envisager comme devant s'arrêter", affirme Emmanuel Ballet de Coquereaumont, qui parle dans son ouvrage "d'ex-parent" et "ex-enfant".

parent - enfant, une relation cadenassée

Pour Emmanuel Ballet de Coquereaumont, la relation avec les parents à l'âge adulte est "une relation cadenassée". "Sans s'en rendre compte, on est sur un mode de pensée, de comportement et de sentiment qui limite notre authenticité dans le rapport avec notre parent." Ainsi, bien souvent en présence de nos parents, on ne s'autorise pas à exprimer tout ce que l'on ressent, voire à "remettre en cause un équilibre, un ordre établi".

Le rôle que l'on s'est habitué à endosser en famille se réactive au contact de nos parents. Si bien que même à 45 ans, même à 70 ans, on redevient comme un enfant en leur présence ! "On ne s'en rend pas tout à fait compte mais on a à nouveau un rapport enfant / adulte et on ne réussit pas à se positionner dans un rapport adulte / adulte."

on reste marqué par son enfance

Pourquoi place-t-on nos parents au-dessus de nous-mêmes ? Pourquoi considère-t-on que ce sont les seuls à pouvoir nous conseiller ? Pourquoi gardons-nous cette idée qu'ils nous connaissent mieux que nous ?

"Depuis longtemps finalement, l'éducation consiste à obtenir de l'enfant l'obéissance, explique le psychopraticien, ce qui fait que l'éducation a été souvent marquée par des sentiments de peur et de soumission chez l'enfant. Et en grandissant on ne se rend pas compte que nous sommes toujours incoyablement marqués par l'idée que la relation avec nos parents doit être hiérarchique et dissymétrique."