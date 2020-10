Quelles relations avec ses parents une fois adultes ? 2/2 De nouveaux liens

Faire évoluer sa relation parent-enfant à l'âge adulte et créer de nouveaux liens avec ses parents, entre grandes personnes. On se demande avec quels outils créer ces liens plus sains et plus légers, à quel moment de sa vie opérer ce changement et quelles perspectives cela peut ouvrir chez chacun des protagonistes.

Pour nous guider, Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psychopraticien, qui vient de publier avec son épouse Marie-France « Vos parents ne sont plus vos parents » aux éditions Eyrolles