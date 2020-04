REDIFFUSION Et si on prenait le temps ?

Le temps, la nouvelle richesse du XXIème siècle. Du temps de cerveau disponible pour les publicitaires, du temps de productivité pour les insdustriels, du temps pour le couple et la famille... Du temps poiur faire quoi ? Et si c'était "Rien" ? Petit tour d'horizon avec Gabrielle de La Bigne, coach professionnelle, Inès Villedey, et Karine Triot Conseillère Conjugale et Familiale à l'Association Plus Belle Ma Vie.