Renaud, il n'y a pas d'échec!

En 2003, a 30 ans , Renaud crée son entreprise dans l’équipement de la personne. Les affaires vont bien : 10 magasins ouverts, développé 2 sites marchands sur le web avec 25 collaborateurs

En 2017, il se résout à liquider son entreprise après vous s'etre mis en sauvegarde judiciaire, 4 ans auparavant ; et comme si ce n’était pas assez, la même année, le décès de son père vient encore plus le bousculer.

Et là, il se retrouve seul et isolé, à plat moralement.

Renault nous a permis de comprendre que:

- Faire le deuil du soi disant échec du depot de bilan prend du temps

- Quand on se retrouve seul et isolé, c’est à ce moment là qu’il faut avoir le courage de dépasser son amour propre et savoir demander de l’aide

- La pratique de la méditation l'a sauvé ; elle lui a permis de se sentir de nouveau vivant

L’association 60 000 rebonds merite d’être citée pour la qualité de son accompagnement de chefs d’entreprise ayant déposé le bilan de leur entreprise ; grace à l’association il a compris que l’échec, ça n’existe pas

Pour en savoir plus : https://60000rebonds.com/60-000-rebonds-en-france/hauts-de-france/