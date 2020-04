Repérer les troubles liés au confinement

Il est donc important d’être vigilant sur l’état psychologique de nos enfants et de répérer les éventuels troubles liés au confinement pour réagir rapidement.

Les troubles de santé mentales liés au traumatisme du confinement peuvent se manifester par :

- une perturbation émotionnelle

- de l’irritabilité

- de la dépression

- du stress

- des insomnies

- des troubles de l’humeur

En tant que parents, soyons donc vigilants. Sans dramatiser, observons l’état émotionnel de nos enfants et répérons les éventuels changements de comportement : agressivité inhabituelle, difficultés à se concentrer, l’apparition de troubles du sommeil ou de l’alimentation….

Si ces troubles persistent, cela peut indiquer stress et anxiété. Dans ce cas, je vous encourage à réagir rapidement en mettant en place des outils de résilience. Je vous invite à écouter « La Minute Discipline Positive » du 15 et du 22 avril sur le site de RCF Sarthe.

Je vous encourage également à faire appel à des professionnels de l’enfance. Pendant le temps de confinement, de nombreux professionnels proposent des consultations par téléphone ou en visio.

Vous avez sûrement déjà entendu parler du numéro national « Allo Enfance en Danger », le 119, pour les enfants ou les jeunes confrontés à une situation de danger, mais également pour les parents qui se sentent en difficulté avec leurs enfants.

Localement, vous pouvez contacter différentes structures comme le café de la famille du Mans, la Maison départementale des adolescents, Ados 72 ou encore des psychologues, comme Ségolène Lefort, qui proposent des consultations par téléphone pendant le confinement.

Que ça soit pendant le confinement ou le déconfinement à venir, parler avec vos enfants. Expliquer-leur l’origine de leurs troubles éventuels. Rien que l’explication de ces troubles, la manière dont ils se manifestent, contribuent à leur prise en charge. Plus les enfants comprennent, plus cela permet de lutter contre le stress.

-----------------------------------------------------------------------------

Sources :

www.thelancet.com

Contacts :

Le numéro « Allo Enfance en Danger » 119 ou 02 43 81 02 20

Le café de la famille propose une permanence téléphonique pour les parents au 02 43 16 32 22

La Maison départementale des adolescents, Ados 72 met en place une permanence téléphonique pour les adolescents et leurs parents du lundi au vendredi 9h-17h au 02 43 24 75 74

Ségolène Lefort, psychologue, propose des consultations par téléphone pendant le confinement au 06 63 61 25 55 ou sur son site internet