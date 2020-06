Réussir son changement de vie après le confinement

VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : prenezsoindevous@rcf.fr

► Déposez vous-même votre témoignage audio !

Le confinement a été pour beaucoup une période de remise en question. Faut-il déménager, passer de la ville à la campagne, changer de rythme, ralentir, passer moins de temps dans les transports, se reconnecter à la nature, créer de nouveaux liens, avoir un métier utile... ? Alors que le confinement est derrière nous, la vie reprend son cours mais pas tout à fait comme avant. Et si c'était le bon moment pour enfin changer et redonner un sens à sa vie ? Et si ce monde d'après, dont tout le monde parle, passait par nos choix individuels et familiaux, par la réforme de nos modes de vie personnels ? Comment être sûr de ce qu'il faut changer ? On en parle avec la coach Pascale Rossler.



Du confinement au changement de vie

Pourquoi le confinement a-t-il "accéléré" et "catalysé" les prises de conscience ? Durant la quarantaine, on a fait l'expérience du changement de rythme, et pour certains, du temps long. Pour ceux qui ont été confinés à plusieurs, "la promiscuité avec les proches" a pu avoir un "effet miroir grossissant de notre propres faiblesses". Le tout dans un contexte "anxiogène" où l'on a constaté les limites de la science et l'impuissance de ceux qui nous dirigent.

La coach le constate : nombreux sont ceux qui, à la sortir du confinement, aspirent à autre chose. Ils ont sans doute pris conscience de ce qui nous rend mal à l'aise et malheureux dans ce monde : "Le monde actuel a créé des modes de vie que l'on n'a pas forcément choisis." Et nous impose des besoins matériels dont la satisfaction nne nous rend pas forcément heureux...



Ce qui rend heureux...

À l'inverse, le confinement nous a permis de déployer une forme de créativité, aussi bien dans les relations humaines que dans nos activités. Ainsi, il y a fort à parier, nous dit la coach, que si l'on réfléchit à ce qui nous a rendu profondément heureux au cours des trois derniers mois, on pense en priorité à "des moments de partage, d'émotion intense, d'amour, de joie, de création... et rarement à du matériel".

"Souvent, quand il y a une aspiration à une transition de vie, il convient d'interroger en amont qui est la personne qui a envie d'effectuer cette transition." Ainsi, si l'on veut changer quelque chose dans sa vie, il convient, selon Pascale Rossler, d'interroger le rapport à soi, aux autres et au monde qui nous entoure : une approche globale que la coach utilise dans son accompagnement.