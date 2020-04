Rythmons le quotidien de moments heureux

Nouvelle étape dans ce temps de confinement, les vacances scolaires. Nous voici à la maison avec les enfants pour deux semaines. Plus de travail scolaire pour rythmer les journées, pas de grand-parents pour garder les enfants, pas de centre de loisirs et pas de voyage pour nous évader.



Alors, à nous de trouver d’autres manières de rythmer notre quotidien et de cultiver les moments heureux.



Rythmer le quotidien, oui, car nous perdons vite la notion du temps. Il est essentiel de garder des repères de temps dans la journée avec des horaires de repas et de coucher réguliers, avec des temps identifiés durant lesquels nous sommes disponibles pour les enfants et des temps pour notre travail et notre ressourcement personnel. C’est sécurisant, structurant et permet de garder contact avec la réalité.



Et quel jour sommes-nous au fait ?



Inventons-nous des rituels et des repères dans la semaine. Par exemple, le lundi soir, c’est soirée jeux de société. Le mardi, on organise un goûter en visio avec les grand-parents. Le mercredi, un plateau télé. Le jeudi, c’est la journée ménage. Le vendredi, apéro pour fêter le début du week-end. Le samedi, pique-nique sur le balcon ou dans le jardin. Le dimanche, messe télévisée et méga-dessert pour le déjeuner…



Inventons notre planning familial en sollicitant la créativité de nos enfants et gardons ces rituels pour les semaines à venir.



Faisons aussi appel à la créativité des enfants pour partir en vacances dans notre maison. Décorons une pièce sur un thème : la mer, la montagne ou encore le monde imaginaire des fées ou de Harry Potter. Déménageons les matelas pour camper dans le salon ou montons la tente dans le jardin.



Jane Nelsen, fondatrice de la Discipline Positive, écrit dans un de ses livres qu’une grande part de l’identité d’une famille repose sur ses traditions : la façon dont on passe les moments importants, les célébrations et les rituels que l’on instaure dans nos vies passées ensemble. A nous d’inventer des traditions pour notre famille !



Alors durant cette période qui peut être anxiogène, rythmons nos journées, nos semaines en cultivant les moments heureux.