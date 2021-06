Sanction (2) : punir, est-ce la bonne solution ?

Adoptée définitivement par le Sénat en juillet 2019, la loi interdisant les violences éducatives, plus connue sous le nom de" loi anti-fessée" vise à faire évoluer les mentalités vers un plus grand respect de l’enfant

.

L’occasion de nous demander, qu’est-ce que punir signifie? Est-ce une bonne solution de punir les enfants? Est-ce possible d’éduquer et d’avoir de l’autorité sans punir?



Pour Jean-François NOEL, prêtre et psychanalyste, cela sécurise l'enfant qu'il y ait un cadre sinon il est sous l'emprise de ses pulsions.



En revanche, la sanction doit être désarmée de vengeance et être remplie d'espérance pour que la personne comprenne que tout en étant fautive, elle n'est pas condamnée.