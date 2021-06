Sanction (4) : Quelle réparation ?

Dernière émission aujourd’hui consacrée au thème de la sanction.



Nous nous demandons si c’est possible de réparer une offense et si oui comment faire?

Réparer le mal par le bien est-ce vraiment aussi simple que ça?



Pour le Père Jean-François NOEL, prêtre et psychanalyste, la sanction permet la réparation et désarme la vengeance et la violence qui en découle.