Savoir écouter, un principe de la communication non violente (CNV)

Collègue, enfant, conjoint... pour entretenir de bonnes relations, il est nécessaire de se tenir à l'écoute de soi mais aussi des besoins de l'autre. Ce que les spécialistes de la communication non violente (CNV) nomment "écoute empathique." L'empathie, pour le poète Christian Bobin, c'est "l'art double de la plus grande proximité et de la distance sacrée". Françoise Keller, formarice et coach au sein du cabinet Concertience, enseigne la CNV. Elle précise que l'empathie, ce n'est pas être d'accord avec tout ce que dit l'autre.



"Notre première soif, à tout être humain, c'est d'être entendu"

Accueillir l'autre

Dans l'écoute empathique, on cherche à accueillir l'autre, là où il en est, ici et maintenant. On ne cherche donc pas à le juger. "L'écoute empathique, explique Françoise Keller, ce n'est pas être d'accord avec tout ce que dit l'autre." Il s'agit de "voir la beauté de ce qui anime l'autre" même si l'on peut désapprouver la façon dont l'autre s'y prend pour dire ce qu'il a à dire, exprimer son besoin, etc. "Qu'est-ce qui est vivant chez lui, en termes d'éngergie, en terme de présence?"



ce besoin d'être entendu

Pour donner un exemple, un enfant qui tombe et se fait mal a besoin qu'on écoute ses pleurs. Souvent, l'adulte a le réflexe de minimiser ce qu'il vit ou de détourner son attention. Parfois il suffit de lui demander pourquoi il pleure: est-ce parce qu'il a mal? Parce qu'il veut un peu d'attention? "C'est juste que notre première soif, à tout être humain, c'est d'être entendu."



Une qualité de présence

Un adulte qui vit un deuil ou qui a réussi à un examen "cherche à être entendu dans sa tristesse ou dans sa joie". L'empathie c'est une qualité de présence à l'autre. Elle ne requiert pas nécessairement de mots. Une qualité de présence qui passe notamment par le regard, par une certaine posture du corps... "Au moment où je suis dans l'empathie, j'ai mis de côté ce qui se passe pour moi à ce moment-là."

Émission enregistrée en janvier 2017