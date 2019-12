Savourez les moments heureux

Dominique Bourdon et ses 2 coachs nous proposent aujourd’hui une émission qui va nous faire du bien. Elle nous invite à savourer nos moments heureux, à vivre pleinement et en conscience ces moments où s’invitent le bien être, la légèreté, l’harmonie… et je les laisse infuser, leur permettant de s’ancrer en moi et de remplir mon réservoir à bonheur.