Sexualité: en parler aux ados? (2/2)

C’est quoi devenir un homme? c’est quoi devenir une femme?

Difficile de répondre clairement à ces questions que se posent les ados, quand la puberté a commencé et que le corps d’enfant se transforme en corps d’adulte.

Si le développement des médias et la facilité d’accès à l’information permet à tous d’être largement informés, cela ne veut pas dire qu’on est toujours bien préparé à vivre pleinement sa sexualité et sa vie affective.

Les parents d’aujourd’hui se trouvent parfois désemparés face à un environnement de plus en plus complexe où l’accès à la pornographie est facilitée et les repères deviennent flous.

L'EARS , "éducation affective relationnelle et sexuelle", organisée en ateliers donne des outils pour aider à une meilleure communication parents/enfants sur ces questions.